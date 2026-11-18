Uzunçiftlik muhtarlık binası hizmete başladı

Kartepe Belediyesince Uzunçiftlik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası hizmet vermeye başladı. Ziyarete Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

ziyaret ve değerlendirme:

Başkan Kocaman, binada incelemelerde bulunarak muhtarlarla mahallelerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. İncelemeler sırasında Kocaman, muhtarların rolüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bir mahallemize daha yeni muhtarlık binası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprülerden biri ve en yakın çalışma arkadaşlarımız. Mahalle sakinlerimizin taleplerinin karşılanmasında önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Uzunçiftlik Mahallemize kazandırdığımız yeni muhtarlık binamız, modern ve kullanışlı yapısıyla mahalle halkımıza hizmet verecek."

muhtarların görüşleri:

Uzunçiftlik Mahallesi Muhtarı Halit Atik yeni binanın mahalle sakinlerine daha uygun şartlarda hizmet sunmasına imkan sağlayacağını belirterek, yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker de muhtarlık binalarının vatandaş taleplerinin iletilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, yeni muhtarlık binasının modern ve kullanışlı yapısı ile mahalle halkına daha etkin hizmet sunmayı hedeflediğini, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimin güçlenmesinin mahalle ihtiyaçlarının hızlı karşılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

KARTEPE BELEDİYESİNCE UZUNÇİFTLİK MAHALLESİ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN YENİ MUHTARLIK BİNASI HİZMET VERMEYE BAŞLADI.