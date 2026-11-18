Kruize Pinkins'in sezon öncesi sağlık kontrolü:

Gaziantep Basketbol'un 2026-2027 sezonu sağlık sponsoru NCR International Hospital çatısı altında gerçekleştirilen sezon öncesi sağlık taramalarında yeni transfer Kruize Pinkins kapsamlı bir değerlendirmeden geçti. Yapılan uygulamalar, oyuncunun sahaya hazır olması açısından önem taşıyan ayrıntılı bir inceleme sundu.

uygulanan testler ve branş muayeneleri:

Pinkins, kardiyoloji, dahiliye ve ortopedi branşlarındaki uzman hekimler tarafından muayene edildi. İncelemeler kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulandı; tüm tetkikler alanında uzman ekipler eşliğinde titizlikle tamamlandı.

sonuç ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen detaylı kontrollerin ardından, Kruize Pinkins'in genel sağlık durumu normal ve sağlıklı olarak değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre oyuncu, sezon hazırlıklarına devam edebilecek durumda bulundu.

GAZİANTEP BASKETBOL’UN 2026-2027 SEZONU SAĞLIK SPONSORU NCR INTERNATİONAL HOSPİTAL, YENİ TRANSFER KRUİZE PİNKİNS’İN DETAYLI SAĞLIK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.