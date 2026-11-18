İstanbul'da lodos etkisi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, Fatih Cankurtaran Sahili'nde kıyıyı döven dev dalgalar oluşturdu. Rüzgârın yoğunluğu deniz yüzeyinde belirgin kabarmalara yol açtı ve kıyı hattında dalga yüksekliği arttı.

sahilde gözlenen dalgalar:

Havadan kaydedilen görüntülerde, dalgaların kıyıya vurduğu ve suyun yüksek dalgalar halinde ilerlediği gözlemlendi. Dalga setleri bazı noktalarla sahil şeridinde etkisini gösterirken, sahilde güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiği görüldü.

deniz ulaşımına etkisi:

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırdı. Sirkeci-Harem hattında sefer yapan bir arabalı vapurun dev dalgalarla mücadelesi dikkat çekti; görüntülerde vapurun güçlükle ilerlediği ve deniz trafiğinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Görüntüler, sabah saatlerinden itibaren süren lodosun kıyı ve deniz ulaşımı üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor; yetkililer ve deniz yolunu kullananların tedbirli olması önem taşıyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, FATİH CANKURTARAN SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR OLUŞTURDU.