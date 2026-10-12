Annelik tarihini mekânlaştıran sergi: Altındağ Anne Müzesi

Altındağ'da anneliğe adanmış bir mekân

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan ve 29 Nisan 2024 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Anne Müzesi, anneliğin farklı dönemlerini, kültürel yansımalarını ve aile belleğini nesneler aracılığıyla ziyaretçilere aktarıyor. Müze, koleksiyonları ve düzenlemeleriyle geçmişten günümüze uzanan duygusal bir gezi sunmayı amaçlıyor.

Sergiler ve öne çıkan eserler:

Müze ziyaretçileri, anneliği anlattığı farklı disiplinlerden objilerle karşılaşıyor. Müze yöneticisi Esra Eser müzenin kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Müzemiz, Türkiye’nin ilk ve tek anne müzesi olup, 29 Nisan 2024 tarihinde kurulmuştur. Anadolu’nun gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm annelerine hürmeten kurulmuştur."

"Annelerle yüzleşme" bölümü, ziyaretçilerin en çok etkilendiği alanlardan biri. Eser ve bölüm kurgusu, Esra Eser'in tarifine göre "Annelerle yüzleşme bölümünde annemizin sürekli bize sorduğu ama bizim annemize sormayı unuttuğumuz sorularla ziyaretçilerimiz yüzleşiyor." Bu bölüm, dinamik ve empati kurmaya davet eden anlatımıyla öne çıkıyor.

Müzedeki dikkati çeken çalışmalardan biri Öksüz Saçından Belli Olur adlı eser. Eser, bir tarafı nizami örülmüş annesinin eli değmiş saçla; diğer tarafı da daha dağınık, annesiz bir örgüyle yan yana koyarak ziyaretçide güçlü bir duygusal karşılık yaratıyor. ziyaretçiler çoğu zaman bu ayrımı gördüklerinde derin bir hüzün hissediyorlar.

Ayrıca müzede, işlevsel bir objenin kültürel bağlamını gösteren bir parça dikkat çekiyor: ana kokusu kolyesi. Esra Eser, "Ana kokusu kolyesi Kazakistan’dan gelen bir kolye" diyerek bu nesnenin amacını anlatıyor; kadınların yemeniyi boyunlarına bağlayıp iş başında dışarıda olduklarında yemeniyi çıkarıp bebeğin yakınına koyduklarında bebeğin bu kokuyla sakinleştiği aktarılıyor.

Müzenin uluslararası bir boyutu da bulunuyor. Eserlerde yer alan Dünya Anne Bebek koleksiyonu ile yaklaşık 62 ülketen gelen anne-bebek figürleri ve anneliğe dair sözcük örnekleri sergileniyor. Esra Eser, ziyaretçilerin o ülkelerde anneye hangi kelimeyle hitap edildiğini, ninnilerin farklı örneklerini ve kültürlerarası anlatıları bulabileceklerini söylüyor. Ayrıca bir ninni odamız var; odaya girenler sekiz farklı ninniyi ardışık olarak dinleyebiliyor.

Ziyaretçi deneyimleri ve müzenin yankısı:

Müze, sadece nesneleri göstermekle kalmıyor; ziyaretçilerin kişisel anılarını ve duygularını harekete geçiriyor. Esra Eser, girişte yer alan "Annenizle el ele geziniz." yazısına uyup vefat etmiş annesinin fotoğrafıyla müzeyi gezen bir ziyaretçiyi anlatarak müzenin ne denli içsel bir yolculuk başlattığını paylaşıyor: ziyaretçi, "Ben de annemle el ele geziyorum." diyerek fotoğrafı göstermek suretiyle duygusunu ifade etmiş.

Ziyaretçiler arasında etkisini açıkça gösteren örnekler de var. Ziyaretçi Tuğba Ünal müze gezisini şöyle özetliyor: "Hüzün hissettim, eksiklik hissettim. Anneme şimdi yapmadıklarımı hissettim. Annemin bana ne kadar emek verdiğini hissettim." En çok etkileyen unsurun da saçı örgülü ve örgüsüz kız tasviri olduğunu belirtiyor.

Müzede çalışmanın, kişisel ilişkiler üzerinde değişim yarattığını söyleyen rehberlerden Ozan Kılıçkaya ise deneyimini şu sözlerle aktarıyor: "Ben anne müzesinde çalışmadan önce annemle sevgi dolu ama biraz çatışmalı bir ilişkim vardı. Anne müzesi benim annemle olan ilişkimi de dönüştürdü. Annemin gözünden dünyayı görmemi, onunla empati kurmamı sağladı." Bu tür geri dönüşler, müzenin yalnızca tarih ve eşya sergisi olmayıp ilişkiler üzerinde de dönüştürücü etkisi olduğunu gösteriyor.

Müze, ziyaretçilere evrensel bir hatırlatma yapıyor: herkesin ortak paydası bir anneden dünyaya gelmiş olmak. Bu yüzden Esra Eser, "Herkes anne olmak zorunda değil, bu müze herkesi kapsıyor." diyerek müzenin kapsayıcı perspektifini vurguluyor. Altındağ Anne Müzesi, hem özel anılara davet eden hem de kültürlerarası karşılaştırma imkânı sunan bir alan olarak ziyaretçilerini bekliyor.

ANNE MÜZESİ, ANNELİĞİN FARKLI DÖNEMLERİNE VE KÜLTÜRLERİNE IŞIK TUTAN ESERLERİYLE ZİYARETÇİLERİNE DUYGUSAL BİR YOLCULUK SUNUYOR.