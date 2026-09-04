Silivri açıklarında arama üçüncü gününde: mürettebatı bulma çalışmaları sürüyor

silivri açıklarında arama kurtarma çalışmaları:

Silivri açıklarının 18 mil açığında iki ticari geminin çarpışması sonrası arama kurtarma ekipleri çalışmalarını üçüncü gününde de sürdürüyor. Olayda, Kocaeli'den Aliağa'ya seyretmekte olan Türk bayraklı Alsu ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpıştı.

batmanın ve mürettebat aramalarının seyri:

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi olay yerinde yaklaşık 8 dakika içinde batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor. Ekipler sahada deniz ve hava unsurlarıyla arama faaliyetlerini sürdürüyor.

sahilde kriz masası ve Alsu'daki inceleme:

Sahilde kurulan kriz masasında kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor; yetkililer ailelere bilgi veriyor ve çalışmaları koordine ediyor. Diğer taraftan, kaza sonrası yaklaşık 2 kilometre açığa çekilen ve bilirkişi incelemesine alınan Alsu isimli gemide de teknik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA ALSU VE TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ 2 GEMİNİN KAZASININ ARDINDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.