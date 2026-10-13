Antakya'da bahçeye giren yılan itfaiye tarafından doğaya bırakıldı

Antakya'da bahçede yılan bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yılan görüldü. Bölge sakinlerinin bildirmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Müdahale nasıl gerçekleşti:
Ekiplerin çalışmasıyla yılan zarar verilmeden yakalandı.
Yılanın akıbeti:
Yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
ANTAKYA’DA BİR EVİN BAHÇESİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.
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