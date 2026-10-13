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Elazığ’ın yeni kapısı: otogar Google’da birinci oldu

Elazığ Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, Google değerlendirmelerinde 4,4 puanla Türkiye otogarları arasında ilk sıraya yerleşti; halk Şerifoğulları’na teşekkür ediyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’ın yeni kapısı: otogar Google’da birinci oldu

Elazığ otogarı kullanıcı puanıyla öne çıktı

Elazığ Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, Google kullanıcı değerlendirmelerinde 4,4 puan alarak Türkiye genelindeki otogarlar arasında birinci sıraya yerleşti. Kentin güneyinde, Güney Çevre Yolu üzerinde konumlanan bu yatırım, hem fiziki donanımı hem de hizmet anlayışıyla yolcuların beğenisini topladı ve belediye yönetimine takdir getirdi.

Tesisin özellikleri:

Başkan Şahin Şerifoğulları tarafından planlanan terminal, 85 dönüm üzerine modern mimariyle inşa edildi. İçerisinde 13 peron, 37 ulaşım firması ve 16 bilet satış noktası bulunuyor. Kat geçişlerinde asansör ve yürüyen merdivenler sayesinde yolcuların zamandan tasarruf etmesi sağlanırken, kuaför, büfe, hediyelik eşya dükkanları ve dinlenme alanları gibi ticari üniteler hizmet veriyor.

Engelli erişimine yönelik düzenlemeler de tesisin öne çıkan unsurları arasında. Terminalde özel yürüyüş yolları, rampalar ve erişilebilir yönlendirme tabelaları yer alıyor. Ayrıca terminal, Spor ve Yaşam Kompleksi’nin hemen yanında konumlanmış olup 7/24 hizmet veren bir işletme modeli ve deneyimli personelle çalışıyor.

vatandaşların değerlendirmesi:

Yolcular ve kent sakinleri yeni otogarı destekleyen görüşler bildirdi. Vatandaşlardan Zübeyir Yaman, "Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları’nın hizmetlerinden memnunuz. Birçok ilin otogarını gördüm ancak Elazığ’ın otogarı kadar hiçbiri iyi değil. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz ve belediye başkanına başarılar dileriz" dedi.

Öğrenci olduğunu söyleyen Nisanur Yılmaz, "Ben öğrenciyim ve il dışında okuyorum. Sürekli otogarı kullanmaktayım. Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali’ni çok beğeniyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir terminalde görev yaptığını belirten Mehmet Özdemir, "Birçok ile göre çok güzel bir terminal yaptı. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı tebrik ediyoruz. Gerçekten Elazığ’a yakışan güzel bir terminal yaptı. Çok güzel bir terminal olduğunu yolculardan da duyuyoruz" diye konuştu.

Ümit Yıldırım, "Burada her şey dört dörtlük. Başkanımızın hizmetleri de her zaman dört dörtlük" derken, yıllık izninde kente gelen Mustafa Akkoyun ise terminalin "güzel ve temiz, çevresi geniş ve ferah" olduğunu, bakım ve temizlik çalışmalarının sürekli yapıldığını söyledi.

Bu değerlendirmeler, terminalin sadece fiziksel donanımıyla değil kullanıcı deneyimi ve hizmet sürekliliğiyle de öne çıktığını gösteriyor. Elazığ Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, aldığı yüksek puanla şehrin dışa açılan kapısı olarak kentteki yatırımların somut bir örneği haline geldi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ, GOOGLE ÜZERİNDEN YAPILAN KULLANICI...

ELAZIĞ BELEDİYESİ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ, GOOGLE ÜZERİNDEN YAPILAN KULLANICI DEĞERLENDİRMELERİNDE 4,4 PUAN ALARAK TÜRKİYE GENELİNDEKİ OTOGARLAR ARASINDA BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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