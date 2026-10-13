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Başkan Yalçın’dan artrit farkındalığına ve yeşile adım

Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı, 12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde Ali Dağı 360 Parkuru'nda fidan dikti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkan Yalçın’dan artrit farkındalığına ve yeşile adım

Etkinlik ve katılımcılar:

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı iş birliği kapsamında 12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Başkan Yalçın'ın mesajı:

Başkan Mustafa Yalçın etkinlikte sağlık farkındalığı ile çevre bilincini bir araya getirdiklerini vurguladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı ile belediyemizin iş birliğinde, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Sağlık konusunda farkındalık oluştururken doğamıza da katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Yalçın sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre ve güçlü bir farkındalıkla mümkün olacağına dikkat çekerek bu etkinliğin hem artrit konusunda toplumsal bilincin artmasına hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefimize katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Diktiğimiz her fidanın geleceğe umut, şehrimize güzellik katmasını diledi.

Program ve takdim:

Programın sonunda Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, etkinliğe katkılarından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik, fidan dikiminin yanında toplumda artrit farkındalığını artırmayı amaçlayan bir çalışma olarak planlandı.

Artrit hakkında bilinmesi gerekenler:

Artrit, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve hareket kısıtlılığına neden olabilen iltihaplı veya iltihapla ilişkili hastalıkların genel adıdır. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşır. Dünya Artrit Günü de bu hastalıklara yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

TALAS BELEDİYESİNİN VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ROMATOLOJİ BİLİM DALININ İŞ BİRLİĞİNDE...

TALAS BELEDİYESİNİN VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ROMATOLOJİ BİLİM DALININ İŞ BİRLİĞİNDE, 12 EKİM DÜNYA ARTRİT GÜNÜ DOLAYISIYLA ALİ DAĞI 360 YÜRÜYÜŞ PARKURU’NDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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