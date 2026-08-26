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Antakya'da konteyner kent tahliyesi için bilgilendirme toplantısı

Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Güzelburç GKM'de vatandaşlarla bir araya gelerek konteyner kentlerden tahliye sürecinin usul ve esaslarını ve talepleri paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antakya'da konteyner kent tahliyesi için bilgilendirme toplantısı

Antakya'da konteyner tahliyesine ilişkin bilgilendirme

Vali Yardımcısı ve Kaymakam Abdullah Akdaş, kurum müdürleriyle birlikte Güzelburç GKM'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda anlatılanlar:

Toplantıda, konteyner kentlerden tahliye sürecinde izlenecek usul ve esaslar hakkında kapsamlı bilgi verildi. Yetkililer, tahliye takvimi, öncelikler ve uygulama adımları hakkında açıklamalar yaparak sürecin şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

Vatandaş görüş ve taleplerinin alınması:

Vatandaşların sürece ilişkin görüş, talep ve önerileri dikkatle dinlendi ve kayıt altına alındı. Gelen taleplerin ilgili kurumlara iletilerek değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

Abdullah Akdaş, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve sürecin takipçisi olunacağını söyledi.

GÜZELBURÇ GKM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, VATANDAŞLARA TAHLİYE SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİ...

GÜZELBURÇ GKM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, VATANDAŞLARA TAHLİYE SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLEREK GÖRÜŞ VE TALEPLERİ DİNLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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