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Kayseri'den tarih bilinci: Malazgirt ve Büyük Taarruzun yıl dönümü mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Ağustos'ta Malazgirt'in 955’inci ve Büyük Taarruz'un 104’üncü yıl dönümlerinde şehitleri rahmetle anıp zaferleri kutladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'den tarih bilinci: Malazgirt ve Büyük Taarruzun yıl dönümü mesajı

Başkan Büyükkılıç’ın 26 Ağustos mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Ağustos tarihinin iki önemli dönüm noktasına işaret eden zaferlerin yıl dönümleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, bu günlerin millet hafızasında taşıdığı ağırlığı ve tarihî önemini vurguladı.

zaferlerin tarihî önemi:

Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun Türk yurdu kalacağının mührü niteliğindeki Büyük Taarruzun yıl dönümlerini anarken, bu iki zaferin milli hafızadaki yerini öne çıkardı. Mesajında, Malazgirt Zaferinin 955’inci ve Büyük Taarruzun 104’üncü yıl dönümlerine atıf yaparak, milletin bağımsızlık ve direniş ruhunun nesilden nesile aktarıldığını ifade etti.

şehitler ve gazilere vefa:

Büyükkılıç, sözlerinde kahramanca mücadele eden tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Mesajında, Sultan Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere zaferlerin komutanlarına özel bir vefa ifadesi sundu. Ayrıca, "bayrağı bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerine atıf yaparak, vatan ve millet sevgisinin bu toprakların temel değeri olduğunu hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı yıldönümlerinde milletin birliği ve tarihî bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan tarihî sürecin günümüz için taşıdığı mesajları toplumla paylaşma sorumluluğuna vurgu yaptı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİ VE BÜYÜK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİ VE BÜYÜK TAARRUZ MUHAREBESİ YIL DÖNÜMLERİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ MESAJINDA, TARİHİN İKİ ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI OLAN DESTANSI ZAFERLERİ YIL DÖNÜMLERİNDE BÜYÜK BİR ONUR VE HEYECANLA KUTLADIKLARINI SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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