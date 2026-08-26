Gökdelenler arasında nefes: Bahçeşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi hız kazandı

Kuzey Marmara Otoyolu 8. kesiminde son durum

İstanbul ulaşımına alternatif oluşturması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8. kesimi olan Nakkaş-Başakşehir Otoyolu'nda çalışmalar Bahçeşehir bölümünde yoğun bir tempoyla sürüyor. Havadan alınan görüntüler, şantiye koridorunda yüzlerce hafriyat kamyonu ve iş makinesinin aynı anda çalıştığını ortaya koyuyor. Güzergâh boyunca gerçekleştirilen kazı, dolgu ve zemin düzenleme işleri; viyadük ayakları ile bağlantı yollarındaki imalatlarla eş zamanlı ilerliyor.

Şantiyede yürütülen ana uygulamalar:

Otoyol hattında yerleşim alanlarının arasında devam eden işler arasında yarma ve dolgu uygulamaları, kademeli şevlerin oluşturulması ve zemin iyileştirme faaliyetleri ön plana çıkıyor. Ekskavatörler ve kamyonlar hafriyat taşıma, dolgu malzemesi serimi ve platform genişletme işlemlerini sürdürüyor. Aynı zamanda viyadük ayakları yükseltiliyor ve bazı kesimlerde otoyol platformu, kaplama ve üstyapı imalatlarına hazırlanacak düzeye getiriliyor.

Dron görüntülerinde, yüksek katlı konutların hemen yanı başından geçen geniş otoyol koridorunda yoğun şantiye trafiği dikkat çekiyor. Saha organizasyonunun büyük ölçekli olması, çalışmaların birden çok noktada paralel yürütüldüğünü gösteriyor.

Projenin yapısal öne çıkan noktaları ve hedefler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı projede, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 45 kilometrelik bir otoyol inşa edilmesi planlanıyor. Güzergâhın en dikkat çeken yapılarından biri olan Sazlıdere Köprüsü, 4 gidiş 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak tasarlanıyor ve otoyolun önemli geçiş noktalarından birini oluşturacak.

Proje tamamlandığında Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolundaki trafik yükünün hafifletilmesi, Bahçeşehir, Başakşehir, Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresindeki ulaşımın rahatlaması hedefleniyor. Resmî takvime göre yapının 2027 yılı içinde tamamlanıp tam kapasiteyle hizmete alınması planlanıyor ve böylece İstanbul'un kuzey ile batı aksları arasındaki bağlantının güçlenmesi amaçlanıyor.

Şantiyede, viyadük ayakları, derin yarma bölgeleri ve genişletilmiş otoyol platformları gibi ilerleme göstergeleri açıkça görülürken, çalışmaların sürdüğü alanlarda güvenlik ve çevresel önlemler kapsamında düzenlemelerin de eş zamanlı yürütüldüğü belirtiliyor.

İSTANBUL’UN ULAŞIM ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF OLUŞTURMASI HEDEFLENEN KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN 8. KESİMİ NAKKAŞ-BAŞAKŞEHİR OTOYOLU PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.