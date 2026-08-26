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Antakya'da Küçükdalyan Mahallesi'nde bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:31

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 08:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da Küçükdalyan Mahallesi'nde bahçe yangını büyümeden söndürüldü

Antakya'da kısa süreli müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, çevredeki yerleşim ve bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına ani ve koordineli müdahale etti. Ekiplerin hızlı ulaşımı ve etkili müdahale yöntemleri sayesinde alevlerin geniş alanlara yayılması engellendi.

Soğutma çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, çevrede geniş çaplı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, soğutma ve kontroller tamamlanana dek bölgedeki çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

ANTAKYA’DA BAHÇE ALANINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA SİRAYET ETMEDEN...

ANTAKYA’DA BAHÇE ALANINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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