Güvenlik kamerası görüntüleri Güllü'nün ölümü sonrası paniği ortaya koydu

Görüntüler ne gösteriyor:

Yeni ortaya çıkan bina güvenlik kamerası kayıtları, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Gül Tut olarak bilinen Güllü'nün ölümüyle ilgili olay yerindeki hareketliliği ortaya koyuyor. Kayıtlarda, düşme anı olarak belirlenen 01.26.32'den yaklaşık 17 dakika, kamera saatine göre 01.43'e kadar geçen sürede binaya gelen polis ekipleri ve çevredekilerin panik halinde toplandığı görülüyor.

Görüntülerde, olay yerindeki kalabalığın telaşı, polislerin binaya giriş anı ve müdahale sürecine yönelik çabalar net şekilde izlenebiliyor. Kayda yansıyan anlarda Tuğyan Ülkem Gülter'in oldukça gergin olduğu ve çevresindeki polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı, ayrıca panik halinde "Annem iyi değil mi?" ve "Neden öyle söylüyor?" şeklinde sözler sarf ettiği görülüyor.

İddianamede yer alan bulgular:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, görsel kayıtların yanı sıra ses kayıtları ve diğer dijital deliller de kapsamlı şekilde değerlendirildi. İddianamede Gül Tut'un düşme saatinin 01.26.32 olarak belirlendiği, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 01.26.37'de kapıya doğru koşmaya başladıklarının tespit edildiği yer alıyor.

Dosyada ayrıca olay öncesinde üç ayrı çarpma sesi tespit edildiği, ilk sese bir "Ahh" sesinin eşlik ettiği ve Tuğyan ile Sultan'ın olay anında Güllü'ye yaklaşık bir metre mesafede bulundukları kaydedildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Savcılık, eldeki görüntüler, ses kayıtları, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerini birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kayıtlarda görülen zamanlama ve sahne düzeni, soruşturmanın kronolojisine dair kritik ayrıntılar sunuyor. Bu görüntüler ile ses kayıtlarının diğer deliller ve bilirkişi raporlarıyla birlikte değerlendirilmesi, mahkeme sürecinde belirleyici olacak konular arasında yer alıyor.

Güllü'nün öldüğü geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı