Antalya'nın COP31 sunumu:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte yürütülen iklim çalışmaları ve uygulama aşamaları hakkında uluslararası katılımcılara bilgi verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen sunumlarda, Antalya’nın proje ve politika paketleri UNEP, WWF, Atlantic Council, ClimateView ve çeşitli uluslararası kent ağlarının oturumlarında anlatıldı.

41 eylemin dijital platforma aktarılması:

Antalya’nın Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çerçevesinde 6 farklı alanda tanımlanan 41 iklim uyum eylemi, ClimateView tarafından geliştirilen dijital araca yüklendi. Bu araç, kentlerin uyum çalışmalarını planlama, izleme ve uygulama süreçlerini şeffaflaştırmayı hedefliyor. Platformun tanıtımı, ClimateView Stratejik Ortaklıklar Yöneticisi ve Kanada Ülke Direktörü Dr. David Corbett tarafından yapıldı; sunumlarda Antalya verileri örnek gösterildi ve uygulama adımları paylaşıldı.

aşırı sıcaklarla mücadele ve ısı eylem planı:

2024'te başlatılan CLIMAAX-MUHIR Projesiyle birlikte Antalya, aşırı sıcaklara karşı yerel düzeyde alınacak önlemleri uluslararası boyuta taşıdı. Kent, UNEP’in Beat the Heat programı ve 50 Derecede 50 Şehir girişimine katılım göstererek yüksek taahhüt veren 15 şehir arasında yer aldı. Bilimsel risk değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan Antalya Isı Eylem Planının uygulama safhası, 19 ilçede baş ısı sorumlularının görevlendirilmesiyle başlatıldı.

finansman, doğa temelli çözümler ve uygulama çağrısı:

Mavi Bölge’deki WWF Pavilyonu'nda düzenlenen oturumlarda, Avrupa Birliği destekli Naturescapes projesi kapsamında kentte uygulanan kurakçıl peyzaj çalışmaları, az su tüketen çim üretimi, gölgelendirme uygulamaları ve doğa temelli çözüm hedefleri anlatıldı. Oturumlarda, kent planlarının yatırım haline dönüşebilmesi için uluslararası finans kuruluşlarının proje hazırlık süreçlerine teknik ve finansal destek sağlaması gerektiği vurgulandı.

Son olarak Antalya, karbondioksit hedeflerini de COP31 katılımcılarıyla paylaştı: 2030 hedefi olarak kişi başına düşen sera gazı emisyonlarının en az %40 azaltılması, 2050 hedefi ise karbon nötr olma olarak açıklandı. Bu çerçevede kentten 2019 yılı sera gazı envanteri ve emisyon projeksiyonları dijital platformlara aktarıldı; ayrıca Sünger Kent Antalya, AQUAlive, kurakçıl peyzaj, gölgelendirme ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamaları uluslararası paydaşlara ayrıntılarıyla sunuldu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA KENTİN 41 İKLİM UYUM EYLEMİNİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITIRKEN, 19 İLÇEYİ KAPSAYAN ANTALYA ISI EYLEM PLANI'NIN UYGULAMA SÜRECİNİ BAŞLATTI.