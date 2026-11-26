palovit birinci sırada:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelindeki yüksek rakımlı bölgelerde ve kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde en yüksek kar kalınlığı Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası’nda 142 santimetre olarak kaydedildi. Bu değer, bölgedeki yağış ve iklim koşullarının yüksek rakımlarda kar birikimine yol açtığını gösteriyor.

diğer yüksek ölçümler ve dağılım:

Rize içinde ölçülen başka yüksek değerler de listede yer aldı: İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası 75 santimetre ve Cimil 38 santimetre, ayrıca Güneysu Handüzü Yaylası 38 santimetre olarak bildirildi. Ovit’te 54 santimetre, Erzurum İspir ilçesindeki Ulutaş’ta 53 santimetre, Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi’nde 50 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında Bayburt Kop Kayak Merkezi 37 santimetre, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 32 santimetre, Erzurum Konaklı ve Artvin Mersivan Kayak Merkezi ise 30’ar santimetre ile kayıtlara geçti. Daha düşük ölçümler arasında Erzincan Ergan Kayak Merkezi 21 santimetre, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 18 santimetre ve Erzurum Aşkale Kop Dağı 17 santimetre yer aldı.

Veriler, en yüksek kar kalınlıklarının özellikle Rize ve Doğu Karadeniz'deki yüksek yaylalarda yoğunlaştığını; kayak merkezlerinin ise bölgesel farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Ölçümlerdeki bu dağılım, hem turizm hem de ulaşım açısından bölgelere ilişkin operasyonel planlamalarda dikkate alınması gereken bir tablo sunuyor.

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