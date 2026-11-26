Ahievran Mahallesi'nde dönüşüm devam ediyor:

Kocasinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ahievran Mahallesi'nde önemli bir dönüşüm süreci yürütülüyor. 144 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 1.309 konutta ise çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Belediye yetkilileri, projenin mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Hak sahiplerine yapılan teslimat ve son aşama çalışmaları:

Teslim edilen konutlarla birlikte eski naylon çadırlı gecekonduların yerine dayanıklı, modern yaşam alanları kazandırılıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaları insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla yürüttüklerini vurgulayarak, “Naylon çadırlardan modern yaşam alanlarına uzanan tarihi dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin geleceğini de yeniden inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı. Konut teslim süreci tamamlanırken, kalan konutlarda altyapı, mekanik ve dış cephe işleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Mahalleye kazandırılacak sosyal donatılar ve vizyon:

Projede sadece konut üretimi değil, aynı zamanda yollar, çevre düzenlemesi, parklar ve sosyal donatılar gibi günlük yaşamı destekleyecek alanlar da planlandı. Başkan Çolakbayrakdar, mahalle tamamlandığında bölgenin modern yapıları, sosyal donatıları ve düzenli yollarıyla Kayseri'ye yakışır bir yaşam alanına dönüşeceğini belirtti. Belediye, kadın, erkek, genç ve yaşlı tüm vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik tesis ve hizmetleri aşama aşama hayata geçirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Yetkililer, ilçede yapılan bu çalışmaların Kocasinan'ın geleceğini şekillendireceğini ve mahalle sakinlerinin daha güvenli, huzurlu ve nitelikli bir çevrede yaşamalarını sağlayacağını ifade etti. Belediye, başladığı noktadan gelinen mesafenin önemli olduğunu ancak yapılacak daha çok iş ve hayata geçirilecek yeni projeler bulunduğunu da yineledi.

Kocasinan Belediyesi, projeleri kararlılıkla devam ettireceklerini ve ilçeye değer katacak yatırımları sürdüreceklerini taahhüt etti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; "NAYLON ÇADIRLARDAN MODERN YAŞAM ALANLARINA UZANAN TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" DEDİ.