kaza yerinde yaşananlar:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya - Konya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde bir otomobil takla attı. Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan 48 NS 936 plakalı aracı, sürücü Abdullah T. kullanıyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak devrildi.

yaralılara müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan sürücü Abdullah T. ile araçta yolcu olarak bulunan Nazlı T., olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

kaza nedeni ve ulaşıma etkisi:

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleri yetkililer tarafından yürütülüyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.