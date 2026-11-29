İmam evi alevlerle hasar gördü, kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi’nde imam evi olarak kullanılan iki katlı yapı, üst katta başladığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, binanın üst katında alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına ekiplerin müdahalesiyle müdahale edilerek alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda iki katlı yapı kullanılamaz hale geldi ve hizmet dışı bırakıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının kaynağının tespiti ve hasarın boyutu hakkında resmi açıklama bekleniyor.

GÖYNÜK İLÇESİNDE İMAM EVİ OLARAK KULLANILAN İKİ KATLI BETONARME YAPI, ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.