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Antalya'da Aksu ve Manavgat'ta jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Antalya'da Aksu ve Manavgat'taki jandarma operasyonunda 3 kilogram kokain ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da Aksu ve Manavgat'ta jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Aksu ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

ele geçirilenler:

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kokain, 7 gram kubar esrar, 423 adet sentetik hap (Lyrica), 1 adet hassas terazi, 101 kök skunk bitkisi, 1 kilo 252 gram skunk ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KİLOGRAM KOKAİN İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE...

ANTALYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KİLOGRAM KOKAİN İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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