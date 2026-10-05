Antalya'da Aksu ve Manavgat'ta jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Aksu ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

ele geçirilenler:

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kilogram kokain, 7 gram kubar esrar, 423 adet sentetik hap (Lyrica), 1 adet hassas terazi, 101 kök skunk bitkisi, 1 kilo 252 gram skunk ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KİLOGRAM KOKAİN İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ