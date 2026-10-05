Muğla pilot bölgesi oldu: mahalle ölçeğinde döngüsel dönüşüm sahası

Pilot çalışma ve konsorsiyum toplantısı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Urban-CoLLaR projesinin konsorsiyum toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’den Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Çankaya Belediyesi; Avrupa’dan ise İtalya (Milano), Belçika (Brugge ve Leuven), Hollanda, Polonya ve Romanya’dan üniversiteler ile belediyeler katıldı.

Projede yer alan ortaklar, paydaşlar ve akademisyenler bir araya gelerek proje takvimi, pilot alanlar ve uygulama yöntemleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, proje kapsamında saha çalışmalarının koordinasyonu ve pilot uygulamaların planlanması açısından yol gösterici oldu.

Projenin hedefi, bütçesi ve zaman çizelgesi:

Urban-CoLLaR projesi; mahalle ölçeğinde döngüsel ve yenileyici kentsel dönüşümü hızlandırmayı, döngüsellik ilkeleri hakkında ortak bir anlayış geliştirmeyi ve kentsel gelişim projelerini çevresel ile sosyo-ekonomik kaynaklar açısından paydaşlarla birlikte iyileştirmeyi hedefliyor. Proje, Avrupa Birliği’nin 2050 vizyonuna paralel olarak karbon nötr ve kaynakların sürekli devridaim ettiği şehir yapısına geçiş stratejisini desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin tamamlanma süresi üç yıl olarak planlandı ve 31 Aralık 2027 tarihinde sona ermesi hedefleniyor. Proje için ayrılan bütçe 1 milyar 830 milyon 530 Euro olarak belirtildi. Bütçenin Türkiye tarafında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Avrupa’daki ortak fon kuruluşları (DUT Ortaklığı) tarafından karşılanacağı açıklandı.

Menteşe pilot alanı çalıştayı:

24 Eylül 2026 tarihinde Marmaris İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisinde gerçekleştirilen çalıştay, Menteşe pilot alanına odaklandı. Çalıştay katılımcıları, Menteşe özelindeki mevcut durumu uygulamalı çalışmalar ve ortak tartışmalar yoluyla değerlendirdi; farklı bakış açıları ve deneyimler paylaşarak yerel ihtiyaçları ve fırsatları ortaya koydu.

Ortak üretim süreçleri, mahalle ölçeğindeki malzeme, enerji, su ve atık döngülerinin nasıl iyileştirilebileceğine dair somut öneriler üretmeyi hedefledi. Çalıştayın çıktılarının, proje kapsamında yürütülecek diğer Avrupa örnek çalışmalarıyla karşılaştırılarak analiz edilmesi planlanıyor.

Atölye uygulamaları ve paydaş beyanları:

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Cihan Kayaçetin, projenin önemini şu sözlerle özetledi: "Projemizin adı Urban Color. Önemli noktası bu bir uluslararası çoklu işbirliği projesi ve ilgili çağrıda ilk defa bir Türk koordinatörün bulunduğu bir proje. Aynı zamanda aslında altı tane farklı ülkedeki çalışmayı Türkiye’den destekleyebildiğimiz ve faydalanabildiğimiz için de çok mutluyuz. Bunlarla beraber şu an dönüşüm dediğimiz, yani Türkiye’de kentsel dönüşüm olarak tanımlıyoruz ki Avrupa’da da farklı bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşümün nasıl daha verimli olabileceği, malzemeler, enerji, su, bunların döngüsel olarak nasıl kullanılabileceği konusunda yerel halkla ya da uzmanlarla ya da dünyada yapılan en iyi çalışmalarla belediyelerin bu konuda karar almasını desteklemeye çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda makine mühendisi olarak görev yapan Burak Hozatlı, çalıştayın hedeflerini şöyle dile getirdi: "Bugün Urban Collor projesi kapsamında önemli bir ortak bir çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkelerden proje ortaklarımız, akademisyenlerimiz, yerel paydaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Muğla’nın geleceğini konuşuyoruz. İklim değişikliği, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesi gibi başlıklarda Muğla’nın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve ve uygulanabilir çözümleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü daha sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir Muğla’nın birlikte düşünerek ve birlikte üreterek mümkün olduğuna inanıyoruz"

Marmaris İçmeler Tesisinde uygulamalı atölyeyi yürüten Lahey Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Değer Ağları Tasarımı araştırma grubundan Celina Whitehead, yöntemsel yaklaşımı anlattı: "Bugün burada ‘Lego Serious Play’ (Lego ile Ciddi Oyun) adlı atölyeyi yürütmek için bulunuyorum. Bu atölyede, Lego parçalarını kullanarak Muğla özelinde karşılaşılan zorlukları, sorunları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntem uygulayacağız. Lego Serious Play yönteminin en önemli özelliği, alışılmış düşünme ve tartışma biçiminin dışına çıkmayı sağlamasıdır. Sadece konuşarak fikir alışverişinde bulunmak yerine, Lego parçalarıyla düşüncelerimizi somutlaştırıyor ve hayal ettiklerimizi görselleştiriyoruz. Böylece yeni bir düşünme biçimi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda katılımcıların daha yenilikçi olmalarına ve içinde bulundukları çevreyi, şartları ve sorunları daha iyi anlamalarına imkan sağlıyor. Muğla’da bulunmaktan ve burada farklı paydaşlarla tanışarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Buranın bizim için oldukça ilgi çekici bir örnek çalışma alanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Muğla’nın çok belirli bir bölümünü ele alıyoruz. Burada elde edeceğimiz sonuçların, Avrupa projemiz kapsamında yürüttüğümüz diğer örnek çalışmalarla karşılaştırılması açısından da oldukça önemli olacağına inanıyorum"

Çalıştay sonuçları ve atölye çıktıları, pilot uygulamalar için yol haritası oluşturacak ve proje süresince diğer ortak bölgelerle karşılaştırılarak değerlendirilmek üzere kayıt altına alınacak. Proje ortakları, elde edilen verileri yerel politika ve uygulamalara dönüştürmeyi hedefliyor.

MUĞLA, ULUSLARARASI URBAN-COLLAR PROJESİNİN PİLOT BÖLGESİ OLDU