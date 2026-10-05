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Selçuklu'ya yeni emniyet merkezi: modern tesis ve kurumsal iş birliği ön planda

Selçuklu ilçesine kazandırılacak yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasının temeli atıldı; modern tesis, kamu iş birliği ve enerji verimliliği öne çıkıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:19

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Selçuklu'ya yeni emniyet merkezi: modern tesis ve kurumsal iş birliği ön planda

temel töreni ve projenin hedefi:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, ilçenin huzur ve güvenliğini artırmayı hedefleyen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Proje, İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Törene çok sayıda kamu temsilcisi, belediye başkanları, ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Selçuklu Belediyesi, 'Selçuklu Vizyonu' çerçevesinde eğitim, sağlık, altyapı ve güvenlik alanlarında sürdürdüğü yatırımlarına bir yenisini ekleyerek emniyet hizmetlerinin modern ve donanımlı koşullarda yürütülmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Yeni merkez, Selçuklu mimari öğelerinden esinlenen tasarımıyla ilçenin kimliğiyle bütünleşecek şekilde planlandı.

tesisin teknik özellikleri ve kapasitesi:

Parsana Mahallesi'nde 4 bin 387 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilecek binanın inşaat alanı 4 bin metrekare olarak tasarlandı. Yapı; bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak. İçerisinde 50 ofis, 3 adet nezarethane, toplantı salonu, ifade alma odası, teşhis odası, avukat odası, kondisyon salonu ve yemekhane yer alacak. Bunun yanında çatıya kurulacak 120 kilovatlık güneş enerji sistemi ile enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik esas alınacak.

Binanın bahçesinde elektrikli araç şarj ünitelerinin yer alacağı 55 araçlık otopark planlanırken, projenin yatırım maliyeti 198 milyon lira olarak açıklandı. Proje yetkilileri, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak emniyet teşkilatının hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

kurumlar arası iş birliği ve ilçe genelindeki güvenlik projeleri:

Konya Valisi İbrahim Akın, törende emniyet teşkilatının devletin kudretini ve şefkatini temsil eden temel güçlerden biri olduğunu vurgulayarak kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Vali Akın, Selçuklu'daki yatırımların medeniyet temellerine vurgu yaptığını ve Buhara ile Akşemsettin mahallelerindeki polis merkezi amirliği binalarının da projelendirme ve inşa süreçlerinin hızla devam ettiğini aktardı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projenin Konya modeli hizmet anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, önceki dönemde Yazır Mahallesi'nde yapılan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği binasının hizmet verdiğini, bu projeyle birlikte ilçedeki güvenlik altyapısının daha da güçlendirileceğini ifade etti. Ayrıca proje arsasının Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiği, projenin bütçesinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandığı ve Selçuklu Belediyesinin yapım süreçlerini üstlendiği duyuruldu.

Belediye ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği kapsamında, park güvenliğini artırmaya yönelik teknoloji yatırımı da dikkat çekiyor. Bu kapsamda parklara yerleştirilecek toplam 427 kameradan; 382 sabit, 14 hareketli ve 31 gözcü kameranın 7 gün 24 saat izleme sağlayacağı bildirildi. Bu uygulamanın çocuklar, gençler ve ailelerin parkları daha güvenli kullanabilmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak emniyet teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya devam edeceklerini, Buhara Polis Amirliği ile Akşemsettin Polis Amirliği projelerinin de önümüzdeki dönemde tamamlanacağını söyledi. Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise yeni binanın emniyet hizmet standartlarını yükselteceğini belirtti.

Tören konuşmalarının ardından temel dualarla atıldı. Projeye katkı sunan kurum ve isimlere tören sırasında teşekkür edildi; yeni hizmet binasının Selçuklu'ya, Konya'ya ve emniyet teşkilatına hayırlı olması dilekleri paylaşıldı.

Katılımcılar arasında Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Hakan Özer ve Latif Selvi, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, belediye başkanları, ilçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

SELÇUKLU İLÇESİNİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNE KATKI SUNMAK, EMNİYET HİZMETLERİNİN MODERN VE DONANIMLI...

SELÇUKLU İLÇESİNİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNE KATKI SUNMAK, EMNİYET HİZMETLERİNİN MODERN VE DONANIMLI BİR ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇEYE KAZANDIRILACAK SELÇUKLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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