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Antalya'da başlayan aşk sason'da kültürleri buluşturan düğünle taçlandı

Antalya'da tanışan Belaruslu Anastasiya ile Sasonlu Hasan Çelik, Türk ve Kürt gelenekleri eşliğinde dini ve resmi törenlerle görkemli bir düğünle evlendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya'da başlayan aşk sason'da kültürleri buluşturan düğünle taçlandı

Antalya'da başlayan tanışma Sason'da evliliğe dönüştü

Antalya'da bir otelde çalışan Anastasiya ile tatil için otele gelen ve Batman'ın Sason ilçesinde doğup büyüyen Hasan Çelik arasında başlayıp derinleşen ilişki, çiftin evlilik kararı almasıyla yeni bir safhaya geçti. İkili, Antalya'daki tanışmanın ardından Hasan'ın memleketi Sason'a ailesiyle gelen Anastasiya'nın katılımıyla görkemli bir tören düzenledi.

tanışma ve evlilik kararı:

Otelde başlayan arkadaşlık zamanla aşka dönüştü ve çift evlilik kararı aldı. Eşlerin hem resmi yükümlülükleri hem de inanç gereği istekleri gözetilerek tören planlandı. Anastasiya, hem resmi işlemleri tamamlayıp hem de Müslüman olduğunu belirtip dini nikah kıydırdı; böylece iki ayrı tören gerçekleştirildi.

düğün töreni ve kültürel kaynaşma:

Sason'da düzenlenen düğün, ağırlıklı olarak Türk gelenekleri çerçevesinde yapıldı ancak törene Kürt motifleri de hakim oldu. Davetliler eşliğinde çalınan Kürtçe şarkılarla halaylar çekildi, gelin Anastasiya'ya takılan altın ve paralarla yerel ritüeller yaşatıldı. Aileler ve konuklar hatıra fotoğrafları için bir araya geldi.

Düğünün en dikkat çekici yanlarından biri, Belaruslu aile üyelerinin kısa sürede halaylara uyum sağlaması ve coşkuya ortak olmasıydı. Yabancı misafirlerin yöresel ezgilere katılımı, törene farklı bir renk kattı ve davetliler tarafından takdir topladı.

Antalya'da başlayan ve Sason'da görkemli bir törenle taçlanan bu evlilik, farklı kültürlerin ortak bir mutlulukta buluştuğu bir örnek olarak kayda geçti.

Belaruslu Anastasiya Batman&#039;a gelin geldi

Belaruslu Anastasiya Batman'a gelin geldi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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