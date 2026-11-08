Müzik ve anlatıyla veda: Eskişehir'de son veda konseri

eskişehir'de son veda sahnelendi:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bu hafta "Son Veda" adlı konserini izleyicilerle buluşturdu. Orkestra, sanatseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yönelik kapsamlı bir sahne sunumu gerçekleştirdi.

sanatçı kadrosu ve eser seçkisi:

Konseri, Kıvanç Tepe yönetirken, repertuvarda besteci Fahir Atakoğlu’nun eserleri yer aldı; bu eserlerin orkestra düzenlemeleri yine Kıvanç Tepe tarafından yapıldı. Metin yazarlığını Cennet Türker üstlendi, sahne kurgusunu ise Şahan Gürkan tasarladı. Programa, korolarla birlikte zengin bir solist kadrosu eşlik etti: Ercan Irmak (ney), Onur Altıparmak (piyano), Eda Bingöl Gürkan (soprano), Leyla Ceren Koç (mezzo-soprano) ve Şahan Gürkan (bariton). Ayrıca etkinlikte VOX Ankara Oda Korosu da sahnedeydi.

anlatı ve sahne kurgusu:

Konserde müzik ile sahne anlatımı iç içe verildi; eserler Atatürk’ün yaşamı ve Cumhuriyet tarihindeki yeri üzerinden kurgulandı. Anlatıcılığı Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan üstlendi. Dramatizasyonlarda Ali Murat Erengül Mustafa Kemal Atatürk’ü, Leyla Ceren Koç Fikriye Hanım’ı ve İpek İncekaş Zübeyde Hanım’ı canlandırdı. Orkestra, koro, solistler ve oyuncuların koordinasyonu ile Atatürk’ün yaşamından seçme kesitler izleyiciye aktarıldı.

geceye veda ve gelecek program:

Gecede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası anılırken cumhuriyetin kurucu mücadele ve idealleri de vurgulandı; dinleyicilere duygu yüklü anlar yaşatıldı. Unutulmaz konser, organizasyonda emeği geçen sanatçılara verilen plaketlerle sona erdi. Ayrıca orkestranın bir sonraki konseri 13 Kasım 2026 Cuma saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek; konseri James Ross yönetecek ve piyanist Oxana Shevchenko solist olarak yer alacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI KAPSAMINDA BU HAFTA "SON VEDA" İSİMLİ KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.