Şehzadeler’de ağaç sağlığı için kapsamlı budama çalışması

Şehzadeler’de budama çalışmaları sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içindeki yol kenarları, parklar ve çeşitli yeşil alanlarda ağaç budama çalışmalarını programlı şekilde yürütüyor. Yapılan müdahaleler, hem ağaçların bakımını amaçlıyor hem de çevre güvenliği ve estetiğe katkı sağlıyor.

Budamanın amacı ve kapsamı:

Ekipler, belirlenen program doğrultusunda kuruyan, kırılan veya fazla uzayan dalları temizleyerek ağaçların daha sağlıklı gelişmesini hedefliyor. Bu çalışmalar sayesinde yeşil alanların düzenli görünmesi ve vatandaşların güvenliğinin artması amaçlanıyor.

Yağış dönemine hazırlık ve temizlik:

Budama ile birlikte özellikle mevsimsel yaprak ve dal birikiminin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu sayede yağışlı havalarda yağmur suyu mazgallarının tıkanma riski azaltılıyor, olası su birikintileri ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar sırasında ekipler budanan dalları ve yaprakları toplayıp araçlara yükleyerek alandan uzaklaştırıyor. Bu uygulama, hem günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumların engellenmesine hem de cadde, sokak ve parkların daha temiz kalmasına katkı sağlıyor.

Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik bir çevrede yaşam sürmeleri için ilçe genelindeki yeşil alanların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının planlanmış program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN AĞAÇLARIN BUDAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, YAPTIKLARI ÇALIŞMALARLA HEM AĞAÇLARIN BAKIMINI YAPIYOR HEM DE YAĞIŞLARDA MAZGALLARIN TIKANMASININ ÖNÜNE GEÇİYOR.