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Arsuz'ta zeytin üretiminde kalite odaklı büyüme hedefleniyor

Kaymakam Fatih Eroğlu, Akçalı'da zeytin bahçesi ve fabrika ziyaretinde üretim, hasat ve işleme süreçlerini yerinde inceledi; kalite ve markalaşma hedeflendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Arsuz'ta zeytin üretiminde kalite odaklı büyüme hedefleniyor

Arsuz kaymakamı üretim alanlarını yerinde inceledi:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde bulunan bir zeytin bahçesi ile zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri ve hasat hazırlıklarını yerinde inceledi. İncelemede İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ile işletme sahibi Hikmet Karasürmeli de hazır bulundu.

Üretim alanı ve çeşit dağılımı:

İlçede zeytin üretimi toplamda yaklaşık 72 bin dekar alanı kapsıyor. Bu alanlarda ağırlıklı olarak sofralık amaçlı Halhalı ve Topak Aşı çeşitleri; yağlık amaçlı ise Gemlik ve Kargaburnu çeşitleri yetiştiriliyor.

Hasat takvimi ve işleme kapasitesi:

Hasat genellikle Eylül ayında başlayıp Aralık ayına kadar sürüyor. Yetkililer, yağlık zeytinlerden ilçe genelinde yaklaşık 352,91 ton zeytinyağı elde edildiğini belirtti. Ürünlerin işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması ise ilçedeki 5 zeytinyağı fabrikası tarafından gerçekleştiriliyor.

Geleceğe dönük hedefler:

Kaymakam Eroğlu, zeytinciliğin Arsuz'un tarımsal üretiminde kritik bir yer tuttuğunu vurgulayarak üretim kapasitesinin artırılması, zeytinyağı kalitesinin geliştirilmesi ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yerel işletmelerle yapılacak iş birliklerinin ve teknik desteğin verimlilik ile katma değeri yükselteceği değerlendirildi.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, ZEYTİN HASADINA KATILARAK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM SÜRECİNİ...

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, ZEYTİN HASADINA KATILARAK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM SÜRECİNİ İNCELEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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