İklim çözümlerini Antalya'ya taşıyan 10 Türk girişim COP31'de

Program ve hedefleri:

BTM TEKMER ile Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen COP31 Yeşil Teknoloji Hızlandırma Programı, üç ay sürecek yoğun bir hızlandırma dönemi boyunca girişimlere eğitim, mentorluk ve uluslararası görünürlük imkanı sunuyor. Program kapsamında 10 girişim 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne katılarak geliştirdikleri çözümleri uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

Proje, KOSGEB Hızlandırma Destek Programı kapsamında destekleniyor ve iklim teknolojileri, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir yapı malzemeleri, su ve karbon yönetimi ile akıllı şehir çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişimleri hedefliyor. Hedef, girişimlerin küresel iklim gündeminin aktörleriyle somut iş birlikleri kurması ve yatırım almasıdır.

BTM'nin rolü ve beklentiler:

BTM Genel Müdürü Önder Kul, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı COP31'in iklim teknolojileri alanında çalışan girişimler için dünyaya açılan önemli bir kapı olduğunu vurguluyor. Kul, Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülen program kapsamındaki girişimlerin Antalya'da yatırımcılar, kurumlar ve küresel paydaşlarla bir araya geleceğini, BTM'nin yıl boyunca ulusal ve uluslararası fuarları takip ederek girişimcileri doğru pazar ve ortaklarla buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Katılımcı girişimler ve çözümleri:

Programa seçilen 10 girişim çevresel sorunlara teknoloji odaklı çözümler geliştiriyor. Öne çıkan girişimler ve sundukları çözümler şu şekilde sıralanıyor:

ALGBIO sanayi tesisleri ve veri merkezlerinin atık sularını mikroalglerle arıtırken, aynı sistemde bacalardan çıkan karbondioksiti yakalayıp biyokütleye dönüştürüyor.

ALL Smart Waste yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) destekli akıllı atık yönetimi çözümleriyle belediyelerin atık toplama rotalarını optimize ediyor; sahada 2 bin 500'ü aşkın sensörle 10'dan fazla kamu kurumuna hizmet veriyor ve yakıt tüketimi ile karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

Chitolastic deniz ürünü atıkları ve fungal biyokütleden elde ettiği kitosanı doğada çözünebilen biyoplastik hammaddesine dönüştürüyor.

Ecologica Sustainability Karbon Yönetimi Platformu ile şirketlerin emisyonlarını izleme, raporlama ve azaltma süreçlerini dijitalleştiriyor; ayrıca sürdürülebilirlik danışmanlığı, karbon ayak izi hesaplama ve yeşil sertifika hizmetleri sunuyor.

Fan Morph binalarda enerji ve kaynak verimliliğine odaklanıyor; doğadan ilham alan kinetik cephe modülüyle güneş, rüzgar ve yağmur koşullarına göre kendini ayarlayarak doğal havalandırma ve gölgeleme sağlıyor.

G&D Soğutma sanayi tesislerinde ortaya çıkan atık ısıyı adsorpsiyon teknolojisiyle soğutmaya dönüştürürken, yapay zeka tabanlı yazılımıyla enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Gristek lavabolardan gelen gri suyu yerinde arıtarak tuvalet rezervuarlarında ve temizlikte yeniden kullanılmasını sağlayan akıllı bir sistem geliştiriyor.

Harcy PET şişe atıklarını binalarda kullanılabilen ısı ve ses yalıtım levhalarına dönüştürüyor.

Vegg Foods nohut işlemede ortaya çıkan nohut kırığını fermantasyonla fonksiyonel gıdalara kazandırıyor ve bitki bazlı yumurta alternatifi Aquafaba+ gibi ürünler geliştiriyor.

Tigerwood atık içecek kartonlarını inşaat ve kaplama sektöründe kullanılabilen kompozit panellere dönüştürerek geri dönüşümü zor ambalaj atıklarına yeni bir kullanım alanı açıyor.

BTM, bu programla yeşil teknoloji ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, girişimlerin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamayı ve Türkiye'nin iklim teknolojileri alanındaki bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Hızlandırma dönemi ve COP31 katılımı, girişimlerin hem ticari hem de stratejik ağlarını genişletmeleri için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

BTM GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER KUL