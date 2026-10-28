Antalya'da damperli kamyon ile otel servisi çarpıştı: dört kişi yaralandı

Manavgat'ta otel servisinin karıştığı zincirleme kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada üç araç birbirine girdi ve otel servisinde bulunan dört personel yaralandı. Olayda, araç plakaları ile yaralanan personelin isimleri polis kayıtlarına geçti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Yusuf Ş. idaresindeki 07 BNB 358 plakalı damperli kamyon, trafikte sıkışma nedeniyle yavaşlayan ve sürücü ile plakası belirlenemeyen bir otomobilin tamponuna çarptı. Kamyon, çarptığı aracı kurtarmak amacıyla sola manevra yaptı. Bu sırada sol şeritte seyir halinde bulunan 07 LOZ 67 plakalı otel servisi arka taraftan kamyona çarptı.

Yaralıların durumu ve yol trafiği:

Kazada otel servisinde bulunan Saadet Ö., Burhan D., Havva S. ile Filipinler vatandaşı Rosalie B. yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildiler.

Kazanın oluştuğu sırada trafik ışıklarının çalışmadığı, kamyonun tamponuna çarptığı belirtilen otomobilin ise durmayarak olay yerinden ayrıldığı bildirildi. Polis ve trafik ekipleri, kamyonu yolun tamamen kapanmaması için yoldan kaldırdı; servis otobüsünün hareket edememesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; ekipler, durmayan otomobil ve kazanın kesin nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1’İ YABANCI UYRUKLU 4 OTEL PERSONELİ YARALANDI.