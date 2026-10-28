Bakışma tartışması restoranda kanlı kavgaya dönüştü

olayın meydana gelişi

Olay, 23 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı’ndaki bir restoranda gerçekleşti. İşlemlere göre, mekânda alkollü olduğu belirtilen gruplar arasında tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üç kişi bıçaklanırken, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılanlardan İsmail Çınar (24) hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan M.Y. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya karıştığı belirtilen iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde iddianame hazırlanarak dosya ağır ceza mahkemesine sevk edildi.

iddianamedeki tespitler:

İddianamede, sanık M.Y. hakkında İsmail Çınar’ı boyun ve göğüs bölgesinden üç bıçak darbesiyle öldürmek ve diğer iki kişiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamak suçlamaları yer aldı. Belgelerde, sanığın Muhammet Yiğit Ç.'yi sağ böbrek bölgesinden ve Ali Z.'yi sağ yan ile göğüs bölgesinden kalbe yakın yerinden bıçaklayarak yaraladığı kaydedildi. Savcılık, şüpheli hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kamu davası açtı.

duruşma ve savunma

Dosyanın 3. celsesi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.Y. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirleyerek duruşmayı erteledi.

Sanık M.Y. duruşmadaki savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddettiğini ifade etti. Anlattıklarına göre, olay günü restorana Samet, Görkem T., Talha Ç. ve Rümeysa ile birlikte gittiklerini, arka masada oturan grup ile aralarında basit bir bakışma tartışması çıktığını söyledi. M.Y., tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüştüğünü ve kendisine ve arkadaşına saldırıldığını iddia etti.

Sanığın beyanında, kendisine yönelik eylemler arasında boğazının sıkılması, tekme ve yumruk atılması ile Muhammet’in elinde çatal bulunduğu yönünde ifadeler yer aldı. Olayın dışarı taşmasının ardından da tekrar saldırıya uğradığını, araya girenlerin ayırmasına rağmen kargaşanın sürdüğünü anlattı.

M.Y. savunmasında üzerinde taşıdığı bıçağı Talha ve kendisini korumak amacıyla rastgele salladığını; yaralayıp yaralamadığını görmediğini söyledi. Olay anında polise teslim ettiği bıçağın kendisine ait olduğunu belirtti ve herkesin alkollü olduğunu vurguladı.

hukuki süreç ve soru işaretleri

İddianame ile sunulan tıbbi ve adli bulguların, sanığın kastının tespiti açısından belirleyici olması bekleniyor. Savunma, olayı meşru müdafaa sınırları içinde sunduğunu belirtirken; iddianame, bıçak darbelerinin hedef alınan bölgelere isabet ettiğini belirtiyor. Bu noktada mahkemece delil değerlendirmesi, tanık beyanları ve olay yeri incelemeleri sürecin seyrini belirleyecek.

Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte eksik delillerin tamamlanması, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerinin alınması bekleniyor. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesinin ardından bir sonraki duruşma tarihini belirleyecek.

Olay, küçük bir tartışmanın kısa sürede trajik sonuçlara ulaştığı vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Hem soruşturma hem de yargılama sürecinde, taraf beyanları ile adli tıp raporları arasındaki uyumun belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ OLARAK GÖZALTINA AŞINAN M.Y. (25) TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, KAVGAYA KARIŞAN 2 ŞÜPHELİ İSE SERBEST BIRAKILDI. (ARŞİV)