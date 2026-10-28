Boyabat’ta altyapı alarmı: her sağanakta aynı manzara

Boyabat’ta yağmur sonrası yollar ve işyerleri sularla mücadele ediyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı ve yüksek kesimlerden gelen suların şehir merkezinde birleşmesiyle ana arterlerde taşkınlara yol açtı. Kent merkezindeki birçok cadde ve işlek nokta su altında kalırken, bölgedeki trafik ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

taşkınlar trafikte ve yaya güvenliğinde aksamalara neden oldu:

Yağan yağmur sonrası oluşan birikintiler nedeniyle ana arterler su altında kaldı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kalma tehlikesi geçirirken, yayalar otobüs durakları ve bina saçaklarına sığınmak zorunda kaldı. Kısa sürede yükselen sular, trafikte aksamalar ve yoğunluk yarattı.

esnaf kendi imkanlarıyla önlem arıyor:

Merkezdeki esnaf iş yerlerini su basmaması için kendi önlemlerini almaya çalıştı; kum torbaları ve imalathane kapatmaları gibi geçici çözümler görüldü. Bu görüntüler, her sağanak yağış sonrası benzer sorunların yaşandığı Boyabat'ta altyapı eksiklikleri ve yetersiz drenaj sorununu tekrar gündeme taşıdı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ADETA SUYA TESLİM OLDU. KISA SÜREDE ŞİDDETİNİ ARTTIRAN YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDEN GELEN SULARIN ŞEHİR MERKEZİNDE BİRLEŞMESİYLE BİRLİKTE TAŞKINLARA VE YER YER SEL GÖRÜNTÜLERİNE YOL AÇTI.