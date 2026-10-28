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Kızıltepe’de nişan töreni kavgayla sonlandı, anlar cep telefonu kamerasında

Kızıltepe'de Yenikent Mahallesi'nde bir davet evindeki nişan töreninde çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü; polis müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe’de nişan töreni kavgayla sonlandı, anlar cep telefonu kamerasında

Olayın gelişimi:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir davet evinde düzenlenen nişan töreninde, davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve salon içinde tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Kayıt ve müdahale:

Olay anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde tartışmanın hızla kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdirildi.

Görüntüler, kavgaya ilişkin anları kayda geçirdi ancak tartışmanın çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili tarafların ifadeleri veya ek bir açıklama henüz bildirilmedi.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE NİŞAN TÖRENİ SIRASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE NİŞAN TÖRENİ SIRASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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