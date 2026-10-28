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Strazburg'da Türkiye'nin yerel yönetim gündemi: Büyükakın'dan diplomatik temaslar

Tahir Büyükakın, 51. Genel Kurul için Strazburg’da Alain Berset ile görüşüp Türkiye’nin Avrupa Konseyi temsilcisi Raziye Bilge Koçyiğit’i ziyaret etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Strazburg'da Türkiye'nin yerel yönetim gündemi: Büyükakın'dan diplomatik temaslar

Strazburg'da Türkiye'nin yerel yönetim gündemi: Büyükakın'dan diplomatik temaslar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 51. Genel Kurulu kapsamında Fransa’nın Strazburg kentinde çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye Ulusal Heyeti Başkanı olarak katılan Büyükakın’ın programı, hem kurumsal görüşmeleri hem de diplomatik ziyaretleri içeriyordu.

genel kurul ve temsil görevleri:

Genel kurul çalışmalarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Büyükakın, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkiler ve yerel yönetimlere ilişkin güncel konuların değerlendirilmesine katkı sağladı.

stratejik temaslar ve ziyaretler:

Program kapsamında Büyükakın, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Konseyi işbirliği ile yerel yönetim alanındaki öncelikler ele alındı; toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ayşe Ünlüce de yer aldı ve Büyükakın, Berset’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca Büyükakın, Strazburg’daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine yeni başlayan Büyükelçi Raziye Bilge Koçyiğiti ziyaret ederek programını tamamladı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ'NİN 51. GENEL KURULU KAPSAMINDA FRANSA'NIN STRAZBURG KENTİNDE ÇEŞİTLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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