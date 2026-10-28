çanakkale'de huzur uygulamalarında 110 kişi yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarının kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-26 Ekim tarihleri arasında 12 ilçede gerçekleştirilen huzur uygulamaları, asayiş ve kamu güvenliğini sağlamaya odaklandı. Uygulamalarda hedeflenen alanlar arasında umuma açık işletmeler, metruk binalar, parklar ile konaklama tesisleri yer aldı.

denetim ve personel sayısı:

Operasyona 327 asayiş timi ve 1.718 jandarma personeli katıldı. Denetlenen noktalar arasında 386 umuma açık işletme, 119 metruk bina, 121 park ve bahçe, 148 günübirlik konaklama işletmesi ile 102 otel ve pansiyon bulunuyordu. Toplamda 9.987 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 4.115 araç denetlendi ve 13 araç trafikten men edildi.

JASAT operasyonu ve adli süreç:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Arananlar arasında; hırsızlık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 140 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yer aldı. Toplamda farklı suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı; bunlardan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 19-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 12 İLÇEDE HUZUR UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.