Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4451 +0,15%
Bist 11.165,28 +0,13%
Altın Gram 6.520,47 -0,12%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,97 +1,43%
--°

çanakkale'de huzur uygulamalarında 110 kişi yakalandı

Çanakkale'de 19-26 Ekim tarihlerinde 12 ilçede düzenlenen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranan toplam 110 kişi yakalandı; 13 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

çanakkale'de huzur uygulamalarında 110 kişi yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarının kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-26 Ekim tarihleri arasında 12 ilçede gerçekleştirilen huzur uygulamaları, asayiş ve kamu güvenliğini sağlamaya odaklandı. Uygulamalarda hedeflenen alanlar arasında umuma açık işletmeler, metruk binalar, parklar ile konaklama tesisleri yer aldı.

denetim ve personel sayısı:

Operasyona 327 asayiş timi ve 1.718 jandarma personeli katıldı. Denetlenen noktalar arasında 386 umuma açık işletme, 119 metruk bina, 121 park ve bahçe, 148 günübirlik konaklama işletmesi ile 102 otel ve pansiyon bulunuyordu. Toplamda 9.987 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 4.115 araç denetlendi ve 13 araç trafikten men edildi.

JASAT operasyonu ve adli süreç:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Arananlar arasında; hırsızlık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 140 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yer aldı. Toplamda farklı suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı; bunlardan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 19-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 12 İLÇEDE HUZUR UYGULAMALARI...

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 19-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 12 İLÇEDE HUZUR UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytin işçisi kılığına giren cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı
images

Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü...
images

Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyo...
images

Aksaray'da şüpheli uyuşturucu zinciri çöktü: 3 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakan Oral'dan cumhuriyetin 103. yılında birlik ve sorumluluk vurgusu

Şanlıurfa sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon istiyor

İncirliova Sandıklı'da altyapı seferberliği: 54 bin kişiye daha sağlam şebeke hazırlığı

Mersin deniz ticaret odası'ndan üye odaklı, zaman kazandıran yönetim hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı