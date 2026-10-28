Anneler omuz omuza: Sultanbeyli'de uyuşturucuyla mücadelede 500'den fazla kadın buluştu

500'den fazla anne bilinçlendirildi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde, Muhtarı Hatice Türkeri öncülüğünde üçüncüsü gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı yoğun katılımla yapıldı. Etkinliğe 500'den fazla kadın katıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Narkotik birimlerine bağlı ekipler, ailelere çocuklarda madde kullanımına ilişkin erken uyarı işaretleri ve mücadele yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Eğitim ve aile içi gözlem önemine vurgu:

Programda konuşan Muhtar Hatice Türkeri, projenin üçüncü yılında katılımın artmasının sevindirici olduğunu belirtti. Türkeri, "Muhtarlıktaki üçüncü yılımızda, üçüncü En İyi Narkotik Polisi Anne programımızı gerçekleştiriyoruz... Her yıl üzerine koyarak ilerledik ve bugün 500’den fazla kadını bir araya getirdik" diyerek hedeflerinin anneleri hem bir araya getirmek hem de bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

Türkeri, ailelerin çocuklardaki davranış değişikliklerini fark etmesinin önemine dikkat çekti: "Çocuklarımız odalarının kapılarını kapattığında, bilgisayar başında ne yaptıklarını biliyor muyuz? Davranışlarındaki değişiklikleri fark edebiliyor muyuz? Yoksa ‘Çocuğuma dokunmayayım’ diyerek bazı şeyleri görmezden mi geliyoruz?" Bu uyarılar, polis ekiplerinin verdiği eğitimlerle desteklenerek katılımcılara somut gözlem ve müdahale önerileri sunuldu.

Dayanışma gelirleri genç sporculara aktarılıyor:

Etkinliğin yalnızca bilinçlendirme amacı taşımadığı, aynı zamanda mahallede spor yapan çocuklara somut destek sağladığı açıklandı. Türkeri, programdan elde edilen gelirlerin mahallede lisanslı spor yapan öğrencilere forma, eşofman ve mont olarak aktarılacağını belirtti. Özellikle atletizmle uğraşan çocukların ormanda antrenman yaptığına dikkat çekilerek, mont desteğinin bu ihtiyaca yönelik olduğu vurgulandı.

Muhtar Türkeri, sponsorların ve bilet satışından elde edilen katkıların önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti ve bu tür projelerin yaygınlaşması için toplumsal dayanışmanın gerekliliğini yineledi: "Başta emniyet mensuplarımız olmak üzere emeği geçen herkese, sponsorlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı hep birlikte korumalıyız."

Sonuç ve toplumsal etki:

Üçüncüsü gerçekleştirilen program, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünü güçlendirmenin yanı sıra mahalledeki gençlerin spor yoluyla desteklenmesine de katkı sağladı. Etkinlik, aile içi farkındalığı artırmayı ve gençlerin eğitim ile spor imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yerel bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

SULTANBEYLİ MECİDİYE MAHALLESİ MUHTARI HATİCE TÜRKERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" PROGRAMINDA 500'DEN FAZLA KADIN BİR ARAYA GELDİ.