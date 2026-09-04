Antalya'da huzur için abartılı egzozlara sıkı denetim: yüzlerce ceza, araçlar trafikten men edildi

Denetimlerin kapsamı:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde çevreye rahatsızlık veren ve vatandaşların huzurunu bozan abartılı egzozlu araçlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, şehir merkezleri ve yoğun kullanılan güzergâhlarda durdurdukları araçlarda egzoz değişikliği ve hoparlör sistemi gibi gürültüye yol açan düzenlemeleri kontrol etti.

Denetimlerin hedefi, sadece kanuna uyumu sağlamak değil aynı zamanda şehir içi yaşam kalitesini ve sokak güvenliğini korumak olarak açıklandı. Yetkililer, şikâyetlerin yoğunlaştığı noktalarda kontrollerin daha sık yapılacağını bildirdi.

Uygulanan yaptırımlar ve sonuçlar:

Gerçekleştirilen kontrollerde 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, kuralı ihlal eden 172 araç trafikten men edildi. Trafikten men edilen araçlar, ilgili mevzuat gereği geçici olarak trafikten uzaklaştırıldı.

Yaptırımların kapsamı hakkında bilgi veren yetkililer, usule aykırı değişikliklerin tespiti halinde sürücülere idari işlem uygulandığını vurguladı ve vatandaşların huzurunun korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Hukuki dayanak ve ceza tutarları:

Denetimler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3-B maddesi çerçevesinde yapıldı. Bu maddeye göre araç üzerinde yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak nitelikte olması halinde sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanıyor ve araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.

Emniyet yetkilileri, gürültü kirliliği ve kamu düzenini etkileyen uygulamalarla mücadeleye devam edileceğini, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ANTALYA İL GENELİNDE 1-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN ABART EGZOZLU ARAÇLARA YÖNELİK DENETİMLERDE 567 SÜRÜCÜYE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI, 172 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.