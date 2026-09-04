Bursa’da dört ilçede 32,5 kilometrelik yol yenileme seferberliği

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliği kapsamında Gemlik, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi ilçelerinde yeni bir yol yenileme etabına geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla başlatılan çalışmada toplam 32,5 kilometre güzergahta sathi kaplama uygulaması yürütülüyor.

İl genelinde hız kazanan çalışmalar:

Ekipler, Ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama gerçekleştirirken, saha taramaları sonucu belirlenen ihtiyaç noktalarına yönelik bütüncül planlama ile Eylül ayına hızlı bir giriş yaptı. Hedef, kırsal ve bağlantı yollarında ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırmak.

Güzergah ve teknik detaylar:

Bu etapta ekiplerin çalıştığı güzergahta Gemlik Muratoba Mahallesi anayolunda 1,8 kilometre, Orhaneli Eskidanışment Mahallesi bağlantı yolunda 800 metre, Orhangazi Çakırlı-Keramet bağlantı yolunda 2,3 kilometre sathi kaplama yapılacak. Ayrıca Hamzalı-Fındıklı bağlantı yollarında 3,6 kilometre, Mustafakemalpaşa Eskikızılelma-Şehriman-Korubaşı bağlantı yolunda 18 kilometre ve Bostandere-Kosova bağlantı yolunda 6 kilometre olmak üzere toplam 32,5 kilometrelik etabın çalışmaları planlandı.

Çalışmalar kapsamında mevcutta 6 metre olan ve trafik açısından yetersiz kalan yol genişlikleri de 8 metreye çıkarılıyor; bu düzenleme, hem araç trafiğinin akışını kolaylaştıracak hem de servis ve tarım araçlarının erişimini iyileştirecek.

Mahalle halkının görüşü:

Eskikızılelma Muhtarı Bilgin Ulu, yolların uzun yıllardır çok kötü olduğunu ve bölge halkının ulaşım açısından büyük zorluk yaşadığını söyledi. Muhtar, yeni yapılan yollarla ulaşımın artık daha kolay ve güvenli olacağını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Şahin Biba'ya yapılan hizmetler için teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME PLANLAMASI DAHİLİNDE GEMLİK, MUSTAFAKEMALPAŞA, ORHANELİ VE ORHANGAZİ’DE TOPLAM 32,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA YENİ ETABA GEÇTİ.