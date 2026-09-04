Bigadiç'te kooperatif, güneş enerjisiyle üretimini güçlendiriyor

Proje ve finansman detayı:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı çerçevesinde, Bigadiç'te faaliyet gösteren S.S. Mecidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için "Mecidiye Köyü Kooperatifi Yeşil Güneş Enerjisi" projesi hayata geçirildi. Proje, Dünya Bankası finansmanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamındaki Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında destekleniyor.

Projenin toplam bütçesi 2 milyon 221 bin TL olarak belirlenirken, kaynağın yaklaşık 1 milyon 999 bin TL'si GMKA tarafından karşılandı. Bu finansman, kooperatifin enerji altyapısına yaptığı yatırımı mümkün kıldı ve üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.

kooperatif üretiminde güneş enerjisi:

Kurulan hibrit güneş enerjisi sistemi ile kooperatif bünyesindeki süt işleme ve peynir imalatı faaliyetlerinde kullanılmak üzere elektrik üretimi başladı. Üretilen enerji doğrudan kooperatifin elektrik tüketiminde değerlendirilecek ve mahsuplaşma mekanizmalarıyla enerji giderlerinde somut azalma sağlanması planlanıyor.

Süt işleme ve peynir üretimi gibi enerji yoğun faaliyetlerde, elektrik giderleri üretim maliyetleri içinde önemli bir paya sahip. Bu nedenle güneş enerjisi yatırımı, kooperatifin dışarıdan temin ettiği elektriğe olan bağımlılığını azaltmayı, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı daha dirençli bir üretim yapısı oluşturmayı ve elde edilen tasarrufların doğrudan kooperatif faaliyetlerine yönlendirilmesini amaçlıyor.

sosyal etki ve istihdam:

Proje yalnızca teknik bir dönüşümü hedeflemiyor; aynı zamanda sosyal kapsayıcılık ve yerel istihdam açısından da katkı sunuyor. Projenin 244 kişiye doğrudan fayda sağlaması öngörülüyor. Ayrıca güneş enerjisi sisteminin kontrol, bakım ve takip süreçlerinde görev almak üzere bir kadın personel istihdam edilecek.

Yenilenebilir enerji kullanımının artmasıyla kooperatifin karbon ayak izinin azalması ve fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin düşürülmesi bekleniyor. Bu, hem çevreci bir üretim modeline geçiş hem de üretimde maliyet etkinliği ve sürdürülebilirliğin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GMKA destekli bu uygulama, yerel düzeyde yeşil dönüşümün somut bir örneğini sunarken kooperatifin ekonomik dayanıklılığını ve çevresel performansını artırmayı hedefliyor.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA) TARAFINDAN UYGULANAN YEŞİL GELECEK PROGRAMI KAPSAMINDA, BİGADİÇ’TE FAALİYET GÖSTEREN S.S. MECİDİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİN "MECİDİYE KÖYÜ KOOPERATİFİ YEŞİL GÜNEŞ ENERJİSİ" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ.