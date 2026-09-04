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kirişçiler'de 105 kişilik ekip can dostlara yeni yaşam şansı sunuyor

Kirişçiler'deki 42 bin m² bakımevinde 105 kişilik ekip ve 22 veteriner, kısırlaştırma, tedavi, ortopedi ve sahiplendirmeyi şeffaf biçimde yürütüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

kirişçiler'de 105 kişilik ekip can dostlara yeni yaşam şansı sunuyor

Kirişçiler'deki merkez: müdahale, bakım, sahiplendirme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 42 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının sağlık ve bakım süreçlerini yürütüyor. Merkeze gelen bir hayvanın kaydından tıbbi müdahalesine, rehabilitasyonundan sahiplendirilmesine kadar uzanan süreçler 105 kişilik ekip tarafından takip ediliyor. 2023'te 1.300 köpek ve 700 kedi kapasetiyle hizmet veren merkez, 2026'da 5 bin köpek ve 700 kedi kapasitesine ulaştı.

çalışma biçimi ve ekip yapısı:

Merkezde görev yapan ekip; veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve yardımcı personelden oluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkan Vekili Aslı Kılıç merkezde 22 veteriner hekim bulunduğunu ve kısırlaştırma, tedavi, ortopedi operasyonları ile acil müdahaleler dahil tıbbi çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Kılıç, "Önceliğimiz teşhis, doğru tanı ve sonrasında da doğru tedavi" sözleriyle merkezin tıbbi yaklaşımını özetliyor.

Tedavi süreçleri arasında ameliyat, aşılama ve rehabilitasyon yer alıyor; her hayvanın sağlık durumu veterinerler tarafından düzenli olarak izleniyor ve tedavi planları test sonuçlarına göre hızla uygulanıyor.

ziyaret, denetim ve kayıt şeffaflığı:

Merkezin bir diğer öne çıkan özelliği ise halkın çalışmaları yerinde görebilmesine olanak tanıması. Uzun yıllar Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şube Başkanlığı yapmış Sevda Kıraç, merkezin düzenli denetlendiğini ve kamera sistemiyle takip edildiğini vurguluyor; Kıraç, "Türkiye'de kemik operasyonu yapılan en kapsamlı barınak burası" diyor.

Akdeniz Hayvanseverler Derneği Kurucusu Berrin Özkan ise ziyaretlerde yetkililerin şeffaf tutumundan memnun olduklarını ifade ediyor: yöneticiden personele kadar sorulan sorulara içtenlikle yanıt verildiğini belirtiyor. Ziyarete gelen bir hayvansever olan Sedef Şut da personelin deneyimine dikkat çekerek, "Bu barınağın veteriner hekimleri son derece deneyimli, sürekli kendini geliştiren ve mesleki ahlakı olan insanlar" ve "Burada her şey kayıtlı ve şeffaf" sözleriyle kayıt sisteminin önemini özetliyor.

Merkeze gelen her hayvanın kaydı yapılıyor; küpe veya çip numarası üzerinden geçmiş bilgilerine ulaşılabiliyor ve merkezdeki yolculukları kayıtlar üzerinden takip edilebiliyor. Bu şeffaf kayıt yapısı, tedavi ve sahiplendirme süreçlerinin izlenebilirliğini artırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşların çalışmaları gözlemleyebilmesi ve sahiplenme bilgisi alabilmesi için haftanın 7 günü 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretlere açık tutuluyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 42 BİN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 42 BİN METREKARELİK GENİŞ ALANINDA SOKAK HAYVANLARININ YAŞAMINA DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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