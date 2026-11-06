Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden olan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) için Antalya’da tören düzenlendi. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketine getirildi ve Muratpaşa Camii’nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı’na götürülerek defnedilmek üzere uğurlandı.

saldırı ve ölümler:

Olay dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi’nde başladı. Şüpheli Arif Sefa Ö., evinden çıkıp aracına binmeye çalışan S.P.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan S.P., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İddialara göre zanlı daha sonra araçla İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köyleri istikametinde seyir halinde olanları hedef alarak pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ve Hilal Mete (31) ile birlikte öğretmen Ayşe Sena Demir (46) hayatını kaybetti.