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Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayşe Sena Demir’in cenazesi Antalya Muratpaşa Camii’nde düzenlenen törenle defnedilmek üzere uğurlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden olan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) için Antalya’da tören düzenlendi. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketine getirildi ve Muratpaşa Camii’nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı’na götürülerek defnedilmek üzere uğurlandı.

saldırı ve ölümler:

Olay dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi’nde başladı. Şüpheli Arif Sefa Ö., evinden çıkıp aracına binmeye çalışan S.P.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan S.P., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İddialara göre zanlı daha sonra araçla İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köyleri istikametinde seyir halinde olanları hedef alarak pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ve Hilal Mete (31) ile birlikte öğretmen Ayşe Sena Demir (46) hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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