Elazığ Güneykent'te yağış sonrası beton mikseri devrildi, sürücü hafif yaralandı

Olayın kısa özeti:

Elazığ'ın Güneykent Mahallesinde bir beton mikseri devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, olayın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleştiği bildirildi.

Kaza anı ve nedenleri:

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yağışların etkisiyle yol yüzeyi kayganlaştı. Sürücünün bu koşullarda kontrolü kaybetmesiyle beton mikseri devrildi. Olayla ilgili olarak kazanın oluş biçimi yerinde değerlendirildi.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirerek tutanak tuttu.

Yetkililerden gelen bilgiler kapsamında, kaza bölgesindeki durum ve müdahaleler kayıt altına alındı; soruşturma ve değerlendirmeler jandarma tarafından sürdürülüyor.

ELAZIĞ’DA BETON MİKSERİNİN DEVRİLMESİ SONUCU, SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI