21 yıllık faili meçhul cinayet jandarma çalışmasıyla çözüldü

soğuyan dosya, jandarma çalışmasıyla yeniden açıldı

Konya'da 16 Eylül 2005 tarihinde Selçuklu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde gerçekleşen cinayet, 21 yıl sonra jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayda hayatını kaybeden Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda ilerledi.

soruşturmanın seyri:

Soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, soğuyan dosyada elde edilen bulguları ve yeni delilleri değerlendirdi. Yapılan titiz tespitler sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.

operasyon ve adli süreç:

Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt illerinde, toplam 6 ayrı adrese düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONYA’DA 2005 YILINDA ÖMER FARUK AKILLI’NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 21 YILDIR FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALAN CİNAYET, JANDARMA EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCU AYDINLATILDI. 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.