Aksaray'da operasyon:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yenikent beldesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından gerçekleştirilen baskında, ahır hedef alındı.

Baskın ve ele geçirilen maddeler:

Ahırda yapılan aramada, ses bombası olarak adlandırılan hoparlörlerin içerisine gizlenmiş 32 parça halinde toplam 550 gram metamfetamin bulundu. Paketleme ve saklama biçimi, emniyet yetkililerince 'imal ve ticaret amaçlı' şüphesini güçlendiren unsurlar arasında gösterildi.

Yakalama ve yasal süreç:

Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu A.J. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde sürdürülüyor.

AKSARAY’DA KÖY EVİNDEKİ AHIRA OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS 550 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.