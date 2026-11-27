16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri Ankara'da sahiplerini buldu. Ödül töreni Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene kadın çiftçiler, bürokratlar, basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılış, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; programda müzik dinletisi ve fotoğraf izletisi de yer aldı.

Tören konuşmaları ve vurgulanan veriler:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı‘nın selamlarını ileterek başladı ve konuşmasında Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 şehidi andı. Konuşmada Türkiye'nin tarımsal konumuna ilişkin veriler öne çıktı: 2025 verilerine göre dünya tarımsal üretiminin oluşturduğu katma değerin %1,75'ine Türkiye katkı sağlıyor; 2002'de dünyada 12. sırada bulunan Türkiye, bugün 7. sırada yer alıyor ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Ayrıca 2025 yılında tarımsal hasılanın 83,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı, ülkenin 86 milyon vatandaşı ve yıllık bazda yaklaşık 60 milyon turistin gıda ihtiyacını karşıladığı, 85 ülkeye 2.226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edilerek ekonomiye 32,6 milyar dolar katkı sağlandığı ifade edildi.

Ödüller ve kazananlar:

Yarışmada farklı kategorilerde ödüller takdim edildi. Ulusal kategoride üçüncülük ödülünü Hasan Uçar, ikinciliği Gülbeyaz Gencer, birinciliği ise Şirzat Temiz aldı. Genel kategoride üçüncülük ödülü Prabis Kumas Das'a, ikincilik ödülü Lihe Zhou'ya, birincilik ödülü ise Galib Rahman Nadım'a verildi. Bakan Özel Ödülü ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Ömer Oğuz Çapanoğlu'na layık görüldü.

Tören ve sergi, tarım ile orman temalarının görsel anlatımlarını öne çıkararak toplumsal duyarlılığı artırma hedefiyle tamamlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘16. ULUSLARARASI TARIM, ORMAN VE İNSAN FOTOĞRAF YARIŞMASI'NDA VERİLEN ÖDÜLLER, ANKARA'DA SAHİPLERİNİ BULDU.