Didim'de trafik kazası: iki yaya yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletin önce yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu kontrolünü kaybederek başka bir yayaya daha çarptığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsünün yara almadan kazayı atlattığı belirtildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçen bir yayaya çarptı. Çarpma sonrası sürücü hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü ve motosiklet yolda kayarak, otomobilin yanında bekleyen başka bir yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarptığı iki yayanın yaralandığı, sürücünün ise herhangi bir yara almadan olay yerinden ayrılmadığı aktarıldı.

Güvenlik kameraları ve soruşturma:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin önce bir yayaya çarpması, daha sonra yerde kayarak diğer yayaya çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

MOTOSİKLET ÖNÜNE GELENE ÇARPTI: 2 YARALI