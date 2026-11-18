Mustafa Yazıcı İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
Mustafa Yazıcı, yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
adliyeye geliş ve işlem süreci:
Geliş, soruşturma çerçevesinde gerçekleşti ve Yazıcı'nın adliyedeki işlemleri ilgili makamlar tarafından yürütülüyor.
ilerleyen süreç:
Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamaların yetkili kurumlarca yapılması bekleniyor; olası gelişmeler bu açıklamalarla netleşecek.
Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifadeye vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi
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