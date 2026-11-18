Alanya’da eğlence mekanı çıkışında şüpheli saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Kasım gecesi meydana geldiği belirtilen olayda iki kardeşin darp edilip cep telefonlarının gasp edildiği iddia edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerden bazılarının iş yeri sahibi ve çalışanları olduğu ileri sürüldü.

olayın seyri:

İddialara göre, bir eğlence mekanı sahibi ile çalışanlar, Y.Ç. (32) ve kardeşi M.Ç. (31)yi başka bir mekanın çıkışında takip etti. Şüphelilerin, iki kardeşi bıçak zoruyla darp ettiği ve hesaplarını 40 bin liradan 70 bin liraya çıkardıklarını öne sürerek para tahsil etmeye çalıştıkları belirtildi. Olayın bir kısmının şüpheliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve mağdurların telefonlarının gasp edildiği iddia edildi.

operasyon ve adli süreç:

Kardeşlerin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi C.D. (24) ile çalışanlar O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) yer aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından C.D., F.I. ve E.K. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer iki şüpheli F.G.Ü. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen E.Y. (21)nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA İKİ KARDEŞİ BIÇAK ZORUYLA DARP EDEREK CEP TELEFONLARINI GASP ETTİKLERİ VE SÖZDE BORÇLARINI TAHSİL ETMEYE ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (ARŞİV)