Pendik'te polis ekiplerine çarpma olayında iki kişi yaralandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, olay 25 Kasım gece saatlerinde Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bir site önünde yaşandı. Site içindeki tartışma üzerine gelen ekipler müdahale ettiği sırada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir araç polis ekibine çarptı.

olayın gelişimi:

Soruşturmada, site güvenlik görevlisi M.B.Y. (21) ile site yöneticisi C.T. (41) tarafından güvenlik kulübesindeyken, aynı sitede ikamet eden A.A. (22) isimli şahsın iddialara göre kendilerine saldırdığı ve kulübenin camlarını kırdığı kaydedildi. Görgü ve kamera incelemelerine göre olayın taraflar arasındaki site işleyişine ilişkin husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Olay yerine müdahale eden polis ekibine, söz konusu şüphelinin kullandığı aracın çarpması sonucu görevli ekip aracında bulunan bir polis memuru ile çarpan araçtaki A.A. (23) isimli hamile kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle polis aracı ile sokakta park halindeki bir başka araç da hasar gördü.

soruşturma ve işlemler:

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü A.A.'nın 1,89 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 190 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında; "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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