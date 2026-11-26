Olayın gelişimi:

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalınması üzerine Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili ilk bulguların değerlendirilmesi sonucunda soruşturma açıldı.

jandarmanın çalışması:

Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yürütülen inceleme kapsamında olayla bağlantılı delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

adliyeye sevk süreci:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma yetkili mercilerce devam ediyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE BİR EVDEN TELEVİZYON ÇALAN 4 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.