Konuk Caddesi'nde gün içinde tamamlanan yenileme çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinin önemli güzergâhlarından Konuk Caddesi'nde kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürüttü. Sabah saatlerinde başlayan işlemde eski ve yıpranmış kilit parke taşları ekipler tarafından söküldü; aynı gün akşam saatlerinde ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmanın yürütülmesi ve iş bölümü:

İşlemleri, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Önce taşların sökümü yapıldı, ardından taban kat asfaltı serilerek yolun taşıyıcı tabanı tamamlandı. Planlandığı üzere ikinci kat yani aşınma tabakası da uygulandıktan sonra cadde tamamen trafiğe açılacak.

Başkanın yerinde takibi ve açıklaması:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmaları yerinde takip etti. Dutlulu, ekiplerin hızından memnuniyetini şöyle ifade etti: "Sabah yol şubedeki arkadaşlarımız buradaki taşları söktü. Şimdi asfaltını atıyoruz. Sonrasında da ikinci kat asfaltını atıp yolu tamamen açacağız. Bu kadar hızlı çalışan tüm Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Manisa için gündüz ve gece çalışmaya devam edeceğiz".

Çalışma programı kapsamında, Konuk Caddesi'nde uygulanan hızlı dönüşümün hedefi sürüş konforunu artırmak ve yıpranan yüzeylerin kısa sürede yenilenmesini sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, benzer yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHZADELER İLÇESİNİN ÖNEMLİ GÜZERGAHLARINDAN KONUK CADDESİ’NDE YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI. SABAH SAATLERİNDE ESKİ KİLİT PARKE TAŞLARI SÖKÜLEN CADDEYE AKŞAM SICAK ASFALT SERİLİRKEN, BAŞKAN BESİM DUTLULU ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ.