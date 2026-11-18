Antalya Büyükşehir COP31'te yerel uygulamaları gündeme taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 iklim zirvesi kapsamında G2 Dirençli Şehirler Çadırı ve Yeşil Bölge alanında düzenlenen panellerle kentlerin iklim krizine karşı geliştirdiği çözümleri paylaştı. Akademisyenler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla süren oturumlarda, şehirlerin adaptasyon kapasitesini artırmaya dönük somut yaklaşımlar ele alındı.

Panellerde öne çıkan temalar:

Oturumlarda dijital su yönetimi, akıllı altyapı uygulamaları, taşkın ve kuraklığa karşı önlemler, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir ulaşım gibi konular geniş perspektifle tartışıldı. Konuşmalarda özellikle dijital iklim teknolojileri ve veri entegrasyonunun yerel karar alma süreçlerindeki rolü vurgulandı.

Katılımcılar, aşırı sıcaklar ve değişen iklim etkilerine karşı kentsel direnç oluşturmanın, sadece fiziksel altyapı dönüşümü değil aynı zamanda toplumsal katılım ve ortak akıl gerektirdiğini belirtti. Panel oturumları, yerel uygulamaların küresel ölçekte paylaşılması ve ölçeklenmesinin önemine sıkça değindi.

Büyükşehir'in örnek uygulamaları ve veri tabanlı yaklaşımlar:

Oturumlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri görseller eşliğinde anlatıldı. Tanıtılan uygulamalar arasında ASAT Dijital Su Yönetimi ve Akıllı Altyapı Ekosistemi, SCADA ile CBS veri entegrasyonu, modern tarımsal sulama sistemleri, geri dönüşüm çalışmaları ve GES gibi yenilenebilir enerji yatırımları yer aldı.

Sunumlarda, Antalya’nın iklim risklerinin bilimsel veriler ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla haritalandırılmasının, yerel politika geliştirmede hız ve etkinlik sağladığına dikkat çekildi. Bilimsel bulguların pratik uygulamalara dönüştürülmesi ve mevcut çözümlerin yaygınlaştırılmasında karşılaşılan zorluklar da tartışıldı.

Yerelden globale: iş birliği ve yaygınlaştırma:

Paneller, kentlerin karşılaştığı risklere karşı alınabilecek somut önlemlere odaklandı: verimli su kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerjiye geçiş, kurakçıl peyzaj uygulamaları ve toplu ulaşımın çevreci dönüşümü gibi başlıklar oturumların merkezindeydi. Katılımcılar, yerel deneyimlerin uluslararası platformlarda paylaşılmasının, benzer kentlerin adaptasyon kapasitesini artıracağı görüşünde birleşti.

Sonuç olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin COP31 kapsamındaki panelleri, şehircilikte dönüşümün çok boyutlu doğasını ve yerel çözümlerin veri merkezli, iş birlikçi yaklaşımlarla nasıl güçlendirilebileceğini ortaya koydu. Oturumlar katılımcılarda uygulama ve politika düzeyinde aksiyon çağrıları bıraktı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA G2 DİRENÇLİ ŞEHİRLER ÇADIRI'NDA DÜZENLEDİĞİ PANELLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR