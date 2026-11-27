Meclis toplantısında gündem: erteleme ve taziye

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenen birleşimin ardından bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında yapıldı. Özdemir, meclise başlarken şehitler için başsağlığı diledi ve kentin yaşadığı acıya dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca belediye genel sekreterliğine Ramazan Demir'in asaleten atandığı hatırlatıldı ve yeni görev için iyi dilekler iletildi. Özdemir, meclis üyelerinin saygı gösterip birleşimi erteleme kararına teşekkür etti.

Vicdanı ve siyasi tercihleri:

Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan'ın Özdemir'in CHP'den AK Parti'ye geçişine ilişkin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna cevap veren başkan vekili, "Vicdanım çok rahat" diyerek kararının aceleyle verilmediğini vurguladı. Özdemir, "Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır, 17 aydır ben bu görevi yerine getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Özdemir, görevinin sona ermesinin ardından hesabını vermesi gerektiğini belirterek, siyaseti kişisel poz veya makam hedefi olarak görmediğini, önceliğinin Antalya'nın yarınları ve çözüm bekleyen ihtiyaçları olduğunu söyledi. "Çocuğumun yüzüne baktığımda 'Bu şehrin yarınları için neler yaptın?' diyeceğim hesabı düşünmek durumundayım" diyerek kararını savundu.

Şehitler, atama ve spor tepkileri:

Özdemir konuşmasında Eskişehir'deki kazada hayatını kaybedenlere tekrar rahmet dileyip, Antalya'ya düşen acıyı ifade etti ve kederli ailelere sabır diledi. Ayrıca Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçında yaşanan orantısız polis müdahalesini kınadı ve olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Filistin'de sivillerin yaşadığı acılara dikkat çeken Özdemir, Filistin halkının barış, özgürlük ve adalet mücadelesine belediye olarak destek verdiklerini belirtti. Beşiktaş taraftarlarının sporun kardeşlik ruhuna gösterdikleri hassasiyeti takdir ettiğini ve takımın galibiyetini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda Özdemir, kent için çalışmaya devam edeceklerini belirtip meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti ve performans programını oylamaya sundu. "Hayırlı olsun" diyerek oylamayı başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den AK Parti sorusuna cevap: "Vicdanım çok rahat, geceden sabaha bir karar vermedim"